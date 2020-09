OE2021. Costa adverte que seria "absolutamente insano" haver crise política

Esta posição sobre o Orçamento do Estado para 2021 foi transmitida por António Costa numa conferência de imprensa conjunta com a presidente da Comissão Europeia, Ursula Von der Leyen, nos jardins de São Bento, em Lisboa.

"As negociações com os nossos parceiros parlamentares têm vindo a decorrer com avanços positivos e, portanto, tenho confiança de que este ano, tal como aconteceu nos quatro anteriores, tenhamos um bom Orçamento", começou por responder o líder do executivo português, antes de deixar um aviso."Já temos uma crise sanitária, acrescentou-se uma crise económica e uma crise social. Haver uma crise política era absolutamente insano e injustificado. Creio que nada justifica que isso venha a acontecer. Pelo contrário, acho que as negociações têm vindo a decorrer de forma a ficarmos com um bom Orçamento para 2021", disse.Perante os jornalistas, falando sobre a única questão caráter exclusivamente nacional colocada ao longo da conferência de imprensa, o primeiro-ministro referiu-se à atual conjuntura internacional resultante da pandemia de covid-19 e defendeu que "mais do que nunca é importante ter um bom Orçamento"."Vencer esta crise económica e social não depende só dos apoios europeus. Começa antes de mais nada por depender de nós próprios no sentido de adotarmos boas políticas para responder às necessidades das empresas, proteger os empregos e criar um clima de confiança para que os agentes económicos tenham confiança para investir, tirando-se assim partido dos recursos que são disponibilizados pela União Europeia", salientou, tendo ao seu lado Ursula Von Der Leyen.António Costa assumiu depois que o processo orçamental, do ponto de vista político, "não é fácil - aliás, nunca o foi ao longo destes anos"."Mas isso faz parte da democracia. Há que negociar e encontrar as soluções que permitam que haja uma maioria que viabilize o Orçamento do Estado. É nisso que estamos a trabalhar. Não vamos incomodar a Comissão Europeia com as questões de política nacional. A Comissão Europeia já fez a sua parte: Além do Quadro Financeiro Plurianual, temos um programa extraordinário de recuperação e resiliência", apontou.Ou seja, para António Costa, o fundamental é o país "estar preparado para utilizar" o Plano de Recuperação e Resiliência.

"E não complicarmos nem a nossa vida, nem a vida do conjunto da União Europeia ao acrescentar crises à crise", declarou.



Ursula von der Leyen tem sido "exemplar"







O primeiro-ministro afirmou hoje que Ursula von der Leyen tem sido "exemplar" no exercício do seu mandato de presidente da Comissão Europeia e adiantou que a presidência portuguesa do Conselho dará prioridade ao desenvolvimento do pilar social.



António Costa assumiu estas posições numa conferência de imprensa conjunta com a presidente da Comissão Europeia, que hoje iniciou uma visita de dois dias a Portugal.



"Ursula von der Leyen tem conduzido a União Europeia de forma exemplar num momento tão difícil no atual quadro de pandemia que tem atingido duramente a Europa. Sob o impulso da Comissão, a forma como a União Europeia tem enfrentado esta crise é um exemplo de como a união faz a força e reforça a capacidade de todos de podermos estar à altura desta crise", sustentou o primeiro-ministro.



Antes desta conferência de imprensa, António Costa e Ursula von der Leyen tiveram uma breve reunião de 40 minutos. Depois, ainda esta noite, terão em São Bento um jantar de trabalho.



Nas suas primeiras palavras perante os jornalistas, o líder do executivo português referiu que a crise sanitária "tornou-se rapidamente uma crise económica e social".



"A forma como a Comissão dinamizou a resposta europeia foi a todos os títulos exemplar. Creio que todos os europeus estão reconhecidos à liderança de Ursula von der Leyen", insistiu António Costa, antes de elogiar igualmente o executivo de Bruxelas por ter "organizado o esforço de todos os Estados-membros no apoio ao desenvolvimento da vacina e para a aquisição conjunta da vacina" contra a covid-19.



"Essa é uma condição fundamental para podermos superar esta crise", frisou o primeiro-ministro.



Tendo ao seu lado a responsável germânica, António Costa falou também sobre as prioridades da presidência portuguesa do Conselho a partir do primeiro semestre de 2021.



"A presidência portuguesa elegeu como prioridade o desenvolvimento do pilar social da União Europeia, porque é uma condição fundamental para reforçar a nossa capacidade nas áreas da saúde e apoio aos mais idosos e aos mais jovens. Queremos ainda criar as condições para o reforço das qualificações, tendo em vista os desafios das transições do digital e do clima. É preciso reforçar a inovação para que as empresas possam ser mais competitivas na nova era climática e digital e reforçar a proteção social para que todos sintam confiança para enfrentar os desafios", declarou António Costa.

Costa pede "noção de emergência"





O primeiro-ministro pediu hoje "noção de emergência" para que se feche o mais rapidamente possível o programa de recuperação europeu e disse esperar que os processos de ratificação pelos Estados-membros não comprometam os avanços já registados.



António Costa falava em conferência de imprensa conjunta com a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, nos jardins de São Bento, em Lisboa, depois de questionado sobre divergências entre Estados-membros e sobre o facto de o programa europeu de recuperação ter um prazo de execução considerado curto, tendo como limite 2026.



Na resposta, o primeiro-ministro declarou que a questão não é saber em que presidência é aprovado o fundo de recuperação europeu, que envolve 740 mil milhões de euros entre subvenções e empréstimos.



"A questão é que precisamos da aprovação o mais rapidamente possível. Esta crise coloca em todos nós uma noção de emergência", alegou António Costa, tendo ao seu lado a presidente da Comissão Europeia.



De acordo com o primeiro-ministro, foi precisamente a dimensão da atual crise que levou a Comissão Europeia "a apresentar uma proposta tão ousada e o Conselho a ter conseguido aprovar um acordo que muitos consideravam impossível".



"Há agora que concluir este processo e rapidamente pôr no terreno a execução deste plano que é fundamental para reforçar a resiliência da Europa e acelerar a transição digital e climática. Creio que todos os Estados-membros têm de se ir preparando, como nós estamos a fazer, para podermos começar a executar o programa assim que estiverem disponíveis os recursos", advertiu o primeiro-ministro.



Para António Costa, a capacidade de resposta que a União Europeia tem revelado "não deve ser comprometida pelos Estados-membros agora nos respetivos processos de ratificação" da matéria acordada na última cimeira de chefes de Estado e de Governo em julho passado, em Bruxelas.



"É preciso que o plano seja implementado. Há um esforço de execução que todos vão ter de fazer para, no prazo de seis anos, podermos dar por concluída a sua execução", acrescentou.