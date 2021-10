OE2022. BE continua disponível para dialogar com o Governo

O Bloco de Esquerda diz que continua disponível para o diálogo com o Governo a proposta de Orçamento do Estado. Mas o líder parlamentar do partido diz que se as negociações estão neste momento num impasse, por falta de abertura dos socialistas às propostas do BE em matéria de saúde, trabalho e segurança social.