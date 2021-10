OE2022. BE diz que "eleições devem decorrer o mais depressa possível"

Após reunir com o Presidente da República, Catarina Martins afirmou que, embora não concorde com a dissolução do Parlamento, "as eleições devem ocorrer o mais depressa possível". Uma vez que o Governo continua na plenitude das suas funções, o Bloco de Esquerda considera que "as atualizações que estavam anunciadas (...) devem avançar". Para a bloquista parece "impossível" haver eleições antes de 16 de janeiro.