OE2022. BE diz que Governo não tem tido muita pressa em fechar as negociações

Catarina Martins revela que o Governo não tem tido muita pressa em fechar as negociações do Orçamento do Estado A coordenadora do Bloco de Esquerda teme "um caminho muito perigoso" na área da saúde, pela urgência do executivo em anunciar investimento, mas sem discutir novas regras de funcionamento do Serviço Nacional de Saúde.