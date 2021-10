OE2022. Bloco de Esquerda mantém voto contra após reunião com o primeiro-ministro

O Bloco de Esquerda comunicou ainda ao Governo que, até à votação na generalidade - na próxima quarta-feira, 27 de outubro - estará aberto à negociação.







A Comissão Política do partido, encabeçada por Catarina Martins, irá propor o voto contra já este domingo à Mesa Nacional, o órgão máximo do partido entre Convenções.





A decisão surge reforçada depois de uma reunião esta manhã, em São Bento, entre Catarina Martins e o primeiro-ministro António Costa. O Bloco de Esquerda refere que não houve avanços nas negociações.







Após a reunião com a líder do Bloco de Esquerda, os encontros na residência oficial do primeiro-ministro mantêm-se. O chefe de Governo encontra-se agora reunido com a delegação do PCP.







Também os comunistas têm agendada para domingo uma reunião do Comité Central para definir o sentido de voto do Orçamento do Estado para 2022.