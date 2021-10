OE2022. Jerónimo de Sousa recusa "dramatizações políticas"

Lusa

Esta tarde, no final de uma sessão sobre envelhecimento com direitos, o secretário-geral do PCP voltou a apontar várias falhas ao Orçamento apresentado pelo governo e pediu ao executivo respostas concretas que possam fazer com que os comunistas não votem contra o documento.