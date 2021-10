OE2022: Parlamento inicia debate orçamental sob ameaça de crise política

A discussão inicia-se às 15h00, com a apreciação da proposta orçamental apresentada pelo Governo. Os deputados continuam a debater a proposta na tarde de quarta-feira, dia em que acontece a votação na generalidade.A Assembleia da República estabelece uma duração de mais de dez horas para este debate dividido em dois dias.

Troca de acusações

Nesta altura, o chumbo do orçamento parece ser o desfecho mais provável, isto depois de o PCP ter anunciado que irá votar contra, ao contrário do que aconteceu nos últimos anos de governação socialista.O secretário-geral dos comunistas, Jerónimo de Sousa, defendeu que o Executivo de António Costa se recusa, com este orçamento, a responder aos problemas que assolam o país, ainda que tenha “meios e condições para tal”., explicou Jerónimo de Sousa.Apesar da “paciência” e “sentido construtivo” dos comunistas, diz Jerónimo de Sousa que o Governo não contempla neste orçamento o reforço do Serviço Nacional de Saúde, as alterações à lei laboral e ao nível de aumento do salário mínimo.Ainda antes, no domingo, também o Bloco de Esquerda tinha adiantado que irá votar contra a proposta. Admitiu mudar de posição até quarta-feira, mas apenas se o Governo não insistir “em impor recusas onde a esquerda podia ter avanços".Seguiu-se uma troca de incriminações: o Governo, pela voz do secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, Duarte Cordeiro, que no domingo acusou o BE de inflexibilidade, ao “fechar-se em nove propostas concretas” e a ministra do Trabalho, Ana Mendes Godinho, que falou de um partido numa posição de “total intransigência”.

Em resposta, Catarina Martins disse na segunda-feira que estranhava a posição do Governo em mostrar “alguma indisponibilidade” para continuar a negociar com o Bloco de Esquerda até quarta-feira.



Duarte Cordeiro respondeu, por sua vez, que o

Em relação ao PCP, o secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares afirmou ontem no Parlamento que o Governo mantém a disponibilidade para continuar a negociar o Orçamento até ao momento da votação.

O governante defendeu que o documento orçamental em causa “é muito ambicioso e cria condições para o país ultrapassar a situação que atravessa, com reforços dos serviços públicos, sobretudo no SNS”.“É o OE com maior aumento de sempre de salário mínimo nacional, além de aumento de pensões e abono de família, gratuitidade de creches, alterações à legislação laboral e estatuto dos profissionais da cultura. Nunca tínhamos ido tão longe”, adiantou.

Duarte Cordeiro avisava ontem que a não viabilização do Orçamento irá comprometer “um conjunto importante de avanços, em particular os salários, pensões, SNS e legislação laboral”.









No Facebook, o presidente do PS Carlos César acusou Bloco de Esquerda e PCP de preferirem " jogos de poder " à viabilização do OE2022.

Bomba atómica

Além dos votos contra do PCP e Bloco de Esquerda, também os Verdes, PSD, CDS-PP, Iniciativa Liberal e Chega anunciaram que vão votar contra a proposta orçamental.Por outro lado, o PAN e as deputadas não inscritas Joacine Katar Moreira e Cristina Rodrigues adiantaram que se vão abster na votação.Assim,Com a confirmação dos votos contra do PCP e BE, o que oficializa o chumbo do OE 2022, o Presidente da República já adiantou que irá recorrer à “bomba atómica”: ou seja, a dissolução do Parlamento, de forma a precipitar eleições antecipadas, isto ainda que o primeiro-ministro não apresente a demissão , como foi confirmado na segunda-feira pelo secretário de Estado Adjunto, Tiago Antunes.A confirmar-se este cenário, o Presidente da República deverá ouvir os partidos e o Conselho de Estado antes de avançar com o processo de dissolução da Assembleia da República. Com este calendário, as eleições legislativas poderiam ser marcadas para a semana entre o Natal e a Passagem de Ano.No entanto, o Presidente já veio afastar o cenário de uma campanha eleitoral nessa altura,Só que o principal partido da oposição,





Na história recente da política em Portugal, as datas de demissões do Governo ou dissoluções da Assembleia da República e de novas eleições legislativasprimeiro com a demissão do ex-primeiro-ministro António Guterres, em 2001, e também mais tarde, com a “bomba atómica” do então Presidente Jorge Sampaio, em 2004. A repetir-se este cenário, as eleições poderiam ocorrer apenas em fevereiro.