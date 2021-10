OE2022. PCP avisa que é o Governo que "tem a faca e o queijo na mão"

Foto: Antena 1

Em entrevista à Antena 1, a uma semana da votação do Orçamento do Estado na generalidade, o líder parlamentar dos comunistas diz que ontem "houve oportunidade de abordar algumas matérias com o Executivo, o que ainda não tinha sido possível".