OE2022. PEV considera desnecessária a dissolução do Parlamento e a convocação de eleições

À saída da reunião com o Presidente da República, José Luís Ferreira declarou que há mais soluções para além da dissolução do Parlamento. Para os Verdes é desnecessária a convocação de novas eleições e o Governo deve tomar decisões quanto à execução do Orçamento do Estado ainda de 2021.