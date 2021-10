OE2022. Presidente do Conselho Estratégico Nacional do PSD reitera a intenção do partido de votar contra

O Presidente do Conselho Estratégico Nacional do PSD reitera a intenção do partido de votar contra o Orçamento do Estado. Joaquim Sarmento sublinha que a proposta do Governo segue a linha dos Orçamentos anteriores e que, só com uma volta de 180 graus, o PSD pode abster-se na votação.