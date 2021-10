OE2022. PSD Madeira aberto a diálogo com o Governo

Rui Rio diz que a "Madeira não está à venda" e nega uma votação diferente de deputados da região no Orçamento do Estado. Miguel Albuquerque tinha aberto a porta ao diálogo com o governo, podendo alterar assim as contas. Para isso, seria necessário que os três deputados do PSD Madeira, as duas deputadas não inscritas e os três deputados do PAN votassem a favor do Orçamento.