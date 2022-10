OE2023. PSD e Chega também anunciaram a Marcelo voto contra

“Não temos esperança que este orçamento possa ter remendo no sentido de se poder configura como um instrumento positivo de políticas públicas no próximo ano”, declarou o líder do PSD.Por essa razão, o partido transmitiu em Belém ao chefe de Estado que irá “rejeitar no Parlamento” o OE2023.Sobre a lei das incompatibilidades, que o presidente da República pediu que fosse clarificada, Luís Montenegro referiu que “temos uma lei que está em vigor, temos casos que vieram a público e temos instituições judiciárias que devem agir em conformidade com os factos que têm sido relatados”.

Chega vota contra orçamento “de operações cirúrgicas”

Já André Ventura transmitiu ao presidente da República esta quarta-feira, em Belém, várias críticas à proposta de Orçamento do Estado para 2023. “A falta de ajuda às famílias e às empresas, a incapacidade de fazer alterações fiscais de fundo que levem realmente a que os portugueses sintam mais dinheiro no bolso”, enumerou André Ventura.Segundo o líder do Chega, Marcelo Rebelo de Sousa “foi sensível” às preocupações do partido com “os dados excessivamente otimistas do Governo” e com o facto de “ser um documento que não procura fazer reformas” nem robustecer a economia do país.“Este é um orçamento de operações cirúrgicas e Portugal precisava de um orçamento que robustecesse a economia, que fortalecesse a confiança das pessoas e que fosse uma ajuda às famílias e às empresas”, acrescentou.Por esta razão, o Chega anunciou a decisão de votar contra o OE2023.

Ventura falou com Marcelo sobre declarações polémicas

André Ventura fez também questão de abordar Marcelo Rebelo de Sousa sobre as declarações polémicas do presidente sobre os casos de abusos sexuais na Igreja, considerando que cerca de 400 denúncias não são um número elevado.“O Chega não se revê de todo nas declarações que foram feitas por Marcelo Rebelo de Sousa naquele modelo de declarações, que pareceram desvalorizar os casos de abusos sexuais que temos em Portugal no âmbito da Igreja”, declarou.Ventura frisou, porém, que Marcelo explicou ao Chega o contexto em que as declarações foram proferidas, salientando que apenas quis dizer que haverá muitos mais casos do que o número atual.“Acreditamos que o presidente da República quer combater tanto os abusos sexuais de menores quanto o Chega”, disse o líder do Chega, considerando “satisfatórias” as explicações do chefe de Estado.