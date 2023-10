Linhas do Orçamento. Crescimento económico continua a ser "grande pecha", avalia IL

Foto: António Pedro Santos - Lusa

João Cotrim de Figueiredo, da Iniciativa Liberal, adianta que o Governo estima um crescimento "na casa dos 1,5 por cento" em 2024, em linha com as previsões do Banco de Portugal. Após a reunião com o ministro das Finanças, o deputado da IL adiantou ainda que o saldo orçamental do próximo ano "será neutro".