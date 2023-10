OE2024. Presidente convoca partidos para audiências

As audições acontecem durante os trabalhos da especialidade, antes da votação final global marcada para 29 de novembro.É habitual o chefe de Estado fazer uma ronda pelos partidos com assento parlamentar a propósito do Orçamento do Estado.na generalidade.Marcelo Rebelo de Sousa tem dito que a estratégia do Governo nas contas para o próximo ano é “porventura a única possível”., afirmou Marcelo Rebelo de Sousa na passada quarta-feira.





A proposta de OE2024 tem sido fortemente criticada pela oposição. Os partidos à direita dizem que a carga fiscal afinal vai crescer e não diminuir, com o Chega e a Iniciativa Liberal a acusarem o ministro das Finanças de mentir ao país.



À esquerda, considera-se que a proposta não resolve nenhum dos problemas dos portugueses.



PSD, Chega, BE, PCP e IL já anunciaram que vão votar contra o documento.