Oficiais cancelam manifestação marcada para quarta-feira

04 Jul, 2017

A notícia caíra na segunda-feira como uma bomba: altas patentes do Exército eram convidadas a deixar as espadas junto à porta da residência oficial do Presidente Marcelo Rebelo de Sousa, em Belém. Na prática, um ato simbólico que significava a perda de comando.



Os oficiais do Exército manifestariam dessa forma que não aceitavam com bons olhos as cinco exonerações anunciadas pelo Chefe do Estado-Maior daquele ramo das Forças Armadas, general Rovisco Duarte, no Telejornal de sábado, no seguimento do processo de averiguações ao furto de armamento da Base de Tancos.



A edição online do Expresso escreveu que a ação agendada para quarta-feira - e preparada através de um email que circulou entre as altas chefias - era a forma de manifestar esse descontentamento e de se solidarizarem com os camaradas visados na exoneração coletiva.



Apontada para a próxima quarta-feira, a ação de protesto começaria com uma marcha entre o Monumento aos Mortos, junto à Torre de Belém, até à residência do Presidente, culminando com o depor de espadas na morada oficial do Comandante Supremo das Forças Armadas, Marcelo Rebelo de Sousa.

Protesto visava CEME e CEMGFA

Em causa está, para estes oficiais, a forma que dizem desrespeitosa como estão a ser tratados os cinco chefes militares exonerados em direto pelo CEME. O general Rovisco Duarte terá anunciado a demissão temporária desses oficiais sem primeiro os ter contactado e sob um pretexto que também deixa muitas dúvidas aos autores da convocatória: afastá-los para que não tenham interferência no normal decorrer das investigações ao furto dos paióis de Tancos.



De acordo com o email a que o Expresso teve acesso, os oficiais consideravam estar “em causa valores e o bom nome de vários (...) camaradas, arrastados pela lama por chefes militares que há muito já deveriam ter sido demitidos (…) Os princípios e valores que nortearam a Instituição Exército, e nos quais fomos forjados, correm hoje sérios riscos, numa sociedade sem norte, à beira do inaceitável, onde a indignidade, a desonestidade e a incompetência, são ameaçadoras moléstias em período de forte contágio. Ignorar sofrimentos, princípios de generosidade e de solidariedade, de dignidade e de honra, não é um procedimento certo!”.



notava que “não é comum os oficiais das Forças Armadas manifestarem-se fardados. Nas ações de protesto convocadas pela Associação dos Oficiais das Forças Armadas, esta organização opta, em regra, por manifestações à civil”, acrescentando que esta ação “não está a ser convocada por qualquer organização formal, mas por oficiais que espontaneamente decidiram reagir contra a "ignomínia" de que estão a ser alvo os cinco militares exonerados”.O pedido de exoneração do CEME, Rovisco Duarte, e do chefe do Estado-Maior General das Forças Armadas, Pina Monteiro, era ontem uma prioridade dos organizadores do protesto. O outro, avança o semanário, seria “pedir a recondução dos coronéis exonerados no comando das unidades e um pedido formal de desculpas pela Instituição aos seus familiares e camaradas de armas”.