"Oito anos de boa convivência". Marcelo e Costa trocam cumprimentos nas boas festas em Belém

António Costa, pela última vez na residência oficial do presidente da República enquanto chefe deste Governo (e de qualquer outro, de acordo com o seu próprio vaticínio), sublinhou o percurso positivo feito por Portugal desde 2015 naquilo que foi uma resenha do que foi o seu percurso dos últimos oito anos.

“Oito anos depois o sistema financeiro já não nos apoquenta, já não nos preocupamos se temos défice excessivo ou se nos vão aplicar sanções”, apontou.





Acrescentando que “vencemos momentos difíceis como a pandemia ou os incêndios de 2017”, António Costa considerou que estes anos da sua governação se podem caracterizar como “dos melhores períodos de convivência entre Governo e Presidência”.





Duvido que tenha havido tantos períodos de tanta boa convivência entre órgãos de soberania, o que não quer dizer coincidência de pontos de vista, sobretudo quando somos de famílias políticas diversas".

Admitindo momentos felizes e infelizes ao longo deste período, Costa defendeu que, "de qualquer modo, foram oito anos em que os portugueses, no essencial, recordarão do ponto de vista da relação institucional como talvez dos melhores períodos de relações entre órgãos de soberania.".

Foram temas que mereceram a concordância de Marcelo Rebelo de Sousa que, esmiuçando os meandros políticos, disse que apesar de nem sempre os observadores terem percebido de fora o que se passava entre Belém e São Bento – “umas vezes não era tão mau como parecia, outras vezes não era tão bom como pensavam” – terá sido positivo o saldo global da convivência entre estas duas casas.





"Houve aqui um esforço de compromisso. Eu acho que valeu a pena. Valeu a pena", defendeu Marcelo Rebelo de Sousa, confessando que, "para ser sincero sincero, sincero, eu estava convencido que ia durar mais um tempo. Eu tinha, aliás, uma fórmula: um ano e dez meses", o "tempo que faltava até à realização de eleições autárquicas e, portanto, a entrada no período eleitoral".



"Mas não quis o destino que fosse assim. E, portanto, estava eu já a pensar bater o recorde de ter um só primeiro-ministro durante dez anos - é um recorde que não consigo cumprir, mas a vida é assim, a vida tem essas notícias".





"O que é facto é que foi importante para a democracia portuguesa, foi importante para a economia e para a sociedade portuguesa", fez questão de sublinhar o presidente da República, apesar de não esquecer que houve episódios mais problemáticos, como os incêndios de Pedrógão.

Os discursos de Marcelo e de Costa foram ouvidos pelo interlocutor com um sorriso que sublinha o clima de pacificação que reinará agora entre os dois órgãos de soberania.

Fundos do PRR chegam na próxima semana



António Costa aproveitou para anunciar o carimbo de Bruxelas nos últimos pacotes financeiros do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) no valor de 2,4 mil milhões de euros, ao que Marcelo acrescentaria ter procurado contribuir no sentido de permitir o regular desenvolvimento desse programa.







"A Comissão Europeia acabou, hoje mesmo, de aprovar a transferência para Portugal, já na próxima semana, de um montante correspondente ao essencial dos terceiro e quarto pagamentos do PRR. São 2400 milhões de euros", anunciou Costa, dizendo que como Portugal "só há mais um país que vai receber o quarto pagamento" da União Europeia.



"Há uma parte que fica, cerca de 700 milhões de euros, mas que serão pagos nos primeiros meses do ano".