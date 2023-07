Olhamos para 2024 "com mais confiança", diz PS

Contrastando com os testemunhos da oposição à esquerda à direita do PS, o lider da bancada parlamentar socialista faz um balanço positivo da governação.Para Eurico Brilhante Dias, a equipa liderada por António Costa soube responder aos momentos difíceis que se apresentaram ao país este ano, tendo conseguido encontrar um “equilíbrio” entra as políticas públicas de apoio a famílias e empresas e as contas certas do Orçamento.Apoiando-se igualmente nos "bons indicadores macroeconómicos" que o país exibe nesta altura, o líder parlamentar do PS vislumbra motivos para olhar para 2024 "com mais confiança".