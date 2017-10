"Omissões, falhas e insuficiências"

A deputada lembra os cortes ao subsídio do desemprego, cuja eliminação será proposta pelo BE durante o debate na especialidade.



"A insuficiência que mais nos preocupa é a do financiamento dos serviços públicos", refere Mariana Mortágua, que pede explicações para a ausência do investimento para 2017.



A deputada refere também que as "cativações têm sido muito acima do que é habitual", recordando um relatório da UTAO.