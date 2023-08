"Onde está o primeiro-ministro de Portugal?", pergunta Hugo Soares

“Onde é que está o doutor António Costa, onde é que anda o doutor António Costa, onde é que está o primeiro-ministro de Portugal, perante uma questão concreta da vida das pessoas, estudada, refletida, possível uma redução de impostos?”, questiona.

No arranque da Universidade de Verão dos sociais-democratas, em Castelo de Vide, Hugo Soares lamentou o silêncio do Governo sobre as propostas do PSD , por exemplo para o setor da habitação.





A iniciativa laranja decorre no distrito de Portalegre até domingo.Amanhã a Universidade de Verão recebe o Presidente da República. Apesar de Marcelo Rebelo de Sousa ser da mesma cor política do partido, o Chefe de Estado vai apenas falar da Ucrânia, revela um comunicado de Belém.