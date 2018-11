Opções do Governo levaram ao adiamento de investimento público estruturante - Marcelo

Lusa13 Nov, 2018, 16:58 | Política

Marcelo Rebelo de Sousa referiu que as opções do Governo de conjugar o rigor orçamental com medidas corretoras de assimetrias sociais e de aliar a procura de maior protagonismo das exportações com a manutenção do incentivo ao consumo interno têm implicado "sacrifício ou adiamento de algum investimento público estruturante".

Para o Presidente da República, as posições no plano económico e financeiro em Portugal não se identificam "totalmente com a divisão entre a área do Governo e a área das oposições".

Marcelo Rebelo de Sousa falava em Porto de Mós (distrito de Leiria), durante a sessão de abertura do primeiro Encontro da Fundação Batalha de Aljubarrota, intitulado "Portugal Independente - A partir da sua história, que futuro desejável para Portugal?".