Os cinco detidos da operação que fez cair o Governo passaram o dia desta quinta-feira no Campus da Justiça. Horas antes estiveram todos juntos, ao contrário do que foi pedido pelo Ministério Público.

Apenas um começou já a ser ouvido pelo juiz.



As detenções estão todas relacionadas com um único projeto: a construção do centro de dados em Sines.