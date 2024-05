Operação Influencer. Ferro Rodrigues espera que caso que envolve Costa seja arquivado

Nuno Cruz - NurPhoto via AFP

Entrevistado pela Antena 1, o socialista, que é um dos subscritores do chamado Manifesto dos 50, -que exige uma reforma profunda da Justiça em Portugal - diz que é muito estranho que o ex-primeiro-ministro só tenha sido ouvido pelo Ministério Público ao fim de 200 dias.



As declarações de Ferro Rodrigues chegam no dia em que representantes do Manifesto dos 50 vão ser recebidos, em São Bento, pelo primeiro-ministro.



O antigo presidente da Assembleia da República diz que a credibilidade da justiça está em causa e espera que Luís Montenegro aceite algumas das propostas que constam deste manifesto.



Depois das eleições europeias, os subscritores deste documento pretendem também reunir-se com o líder do PS, Pedro Nuno Santos.



O manifesto é assinado por uma centena de personalidades, entre elas Rui Rio, Augusto Santos Silva, Leonor Beleza, António Barreto, Mota Amaral e Diogo Feio.