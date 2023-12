Oposição exige mais esclarecimentos sobre caso das gémeas. Chega defende inquérito parlamentar

Esta manhã, a presidente do Conselho de Administração do Hospital de Santa Maria, revelou na Comissão Parlamentar de Saúde, que a auditoria interna do Centro Hospitalar Universitário Lisboa Norte (CHULN), indicou de que aÀ Antena 1,luso-brasileiras tratadas do HSM com o medicamento Zolgensma, orçado em quatro milhões de euros. Exigiu saber ainda onde estão as provas documentais de tal sucedido.Durante a manhã, o Chega anunciou que queria ouvir explicações por parte dos pais das gémeas. Já durante a tarde, revelou que, independentemente da responsabilidade criminal que venha a ser apurada.Miguel Pinto Luz, vice-presidente do Partido Social-Democrata,A Iniciativa Liberal considera que Lacerda Sales não pode remeter-se ao silêncio e exige ouvi-lo no Parlamento, assim como a ex-ministra da Saúde, Marta Temido.que continuam por esclarecer e eventualmente se outras crianças tiveram acesso às mesmas decisões.Já o PCP, mais do que ter ou não existido poder de influência por parte do Governo, considerou quenacionais."Requeremos que, com caráter de urgência, esse relatório possa ser disponibilizado ao Grupo Parlamentar do PS, à Comissão de Saúde e a todos os partidos", afirmou o deputado socialista Luís Soares, em declarações à Lusa.