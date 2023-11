Orçamento 2024. Marcelo começa a receber partidos em Belém

FOTO: Rui Minderico - Lusa

O site da Presidência refere que as audiências vão realizar-se "no âmbito dos habituais encontros periódicos e na sequência da apresentação da proposta de lei do Orçamento do Estado para 2024".



Os partidos são recebidos por Marcelo Rebelo de Sousa por ordem crescente de representação parlamentar. Hoje é vez de Livre, PAN, BE, PCP, IL e Chega, em audiências agendadas para entre as 11H00 e as 17H30.



Para amanhã, terça-feira, estão agendadas as audiências com o PSD, às 16H00, e com o PS, às 17H30.



Na última terça-feira, a proposta de Orçamento para o próximo ano foi aprovada com os votos da maioria absoluta do PS, abstenções dos deputados únicos do PAN e Livre, e rejeitada por PSD, Chega, Iniciativa Liberal, Bloco de Esquerda e PCP.



Ainda esta segunda-feira prossegue a discussão do Orçamento na especialidade. No Parlamento vão estar a ministra-adjunta e dos Assuntos Parlamentares, o ministro da Economia, a ministra da Justiça e o ministro do Ambiente.



A votação final global do Orçamento do Estado para 2024 está agendada para 29 de novembro.