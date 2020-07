Orçamento de 2021. Com negociações à vista, Bloco rejeita "acordos por conveniência"

As negociações, reconheceu Catarina Martins na tarde desta terça-feira, à margem de uma reunião na Administração Regional de Saúde do Norte, no Porto,

António Costa recebe esta quarta-feira BE e PCP para encetar as negociações em torno da proposta de Orçamento para o próximo ano e do programa de recuperação da economia até 2030.



“Mas, como digo, tem de haver políticas concretas e compromissos claros. É isso que o Bloco de Esquerda faz sempre e continuará a fazer. Não fazemos acordos por conveniência, só por convicção”, deixou claro a coordenadora do BE.Catarina Martins carregou, adiante, na ideia de que qualquer fórmula de viabilização da proposta de Orçamento do Estado para 2021 estará condicionada, na perspetiva do Bloco, a “políticas concretas e compromissos claros”.Ouvido pela RTP em Budapeste, à margem de um encontro com o homólogo húngaro, António Costa sustentou que sempre defendeu que, para os socialistas, os parceiros naturais estão à esquerda, reiterando que a reedição de umconstituiria “um fator de empobrecimento da democracia”.





Ainda assim,”.Confrontada com estas declarações do chefe do Executivo,“A política não pode ser um jogo de conveniências, tem de ser a afirmação de convicções e projetos para o país. Os acordos formais ou informais entre o PS e PSD deram sempre cortes nos serviços públicos, nos salários e no direito do trabalho”, recordou., insistiu Catarina Martins.

Os sinais à esquerda do PS



A dirigente do Bloco já havia deixado vincado que o partido consideraria sempre prioritária a revisão da legislação laboral, o que tem merecido a oposição do Governo.

O Executivo socialista invoca o facto de o Código do Trabalho, na sua atual versão, ter entrado em vigor em setembro de 2019

Por seu turno, os comunistas votaram contra o orçamento suplementar para o ano em curso, o que tem sido visto como um passo atrás na estratégia de entendimentos conjunturais à esquerda.A 4 de julho, ao abrir os trabalhos da Comissão Nacional dos socialistas, António Costa advertiu os parceiros da esquerda. “Outros vão-nos deixando sozinhos à espera de que nos juntemos à direita para nos acusarem de governar à direita”, atirou então o secretário-geral do PS.“Cada um sabe de si, nós sabemos de nós, mas gostaria que não houvesse qualquer equívoco sobre as condições de governabilidade. Que fique claro: o PS não vai aproveitar boas sondagens para provocar uma crise política e precipitar eleições, porque não temos medo de cumprir as nossas responsabilidades e de governar e gerir o país nesta situação de crise que o país enfrenta”, acrescentou.

