Orçamento de Estado: "tal como está", não terá o voto do BE

O Governo anunciou há minutos que as contas do Estado só amanhã de manhã serão apresentada no Ministério das Finanças.



Neste momento Ferro Rodrigues, o presidente da Assembleia da República, aguarda que João Leão, o ministro das Finanças, entregue a proposta do Governo.



Este é um Orçamento ainda sem aprovação garantida no parlamento. Nas últimas horas ficaram bem patentes as divergências entre o Governo e, sobretudo, o Bloco de Esquerda.



Catarina Martins já avisou que o Bloco não vê condições para viabilizar a proposta do Governo, tal como está.



O executivo já voltou a reafirmar a vontade para negociar.



Em causa estão questões como o travão aos despedimentos, a contratação de mais médicos ou o financiamento do Novo Banco.