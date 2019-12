Orçamento do Estado. Marcelo espera mais investimento na Saúde

O Presidente anunciou que vai festejar a passagem de ano na ilha do Corvo, nos Açores. A ilha mais pequena do arquipélago será o cenário da transmissão da habitual mensagem do Chefe de Estado no primeiro dia do novo ano.



O anúncio foi feito no dia em que Marcelo Rebelo de Sousa encerrou a reunião das Academias de Medicina de Portugal e do Brasil.



Marcelo Rebelo de Sousa afirmou que os próximos anos vão ser importantes para se criem condições de modo a que os médicos não emigrem.