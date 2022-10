Orçamento do Estado. Ministra da Defesa remete revisão de carreiras militares para "momento seguinte"

“Eu tenho tido conversas com as associações. Penso que houve algum mal-entendido e eu referia-me às conversações em curso no âmbito da administração pública com as estruturas sindicais a propósito dos salários”, afirmou Helena Carreiras, ao ser questionada pelos jornalistas sobre críticas de associações militares, que adiantaram desconhecer quaisquer negociações sobre aumentos e reclamaram esclarecimentos., acrescentou., insistiu a governante, à margem de uma reunião ministerial da NATO, em Bruxelas.Na passada terça-feira, a titular da pasta da Defesa deixara entender, no Parlamento, que já haveria negociações em curso tendo em vista a revisão dos salários dos militares.

“Alguma entidade celestial”

As associações que representam Oficiais, Sargentos e Praças das Forças Armadas frisaram ontem desconhecer a existência de negociações sobre aumentos salariais.Ouvido pela agência Lusa, o tenente-coronel António Mota, presidente da Associação de Oficiais das Forças Armadas (AOFA), disse não ter sido contactado pelo governo: “A senhora ministra estará a negociar com alguma entidade celestial ou se calhar com alguém lá do seu gabinete, o secretário de Estado”., continuou, para acrescentar que “é urgente dotar as associações profissionais de militares dos direitos de negociação coletiva e representação coletiva”.

A proposta de Orçamento do Estado para 2023 prevê uma despesa total consolidada para a Defesa de 2.584,9 milhões de euros, incluindo, na rubrica de “despesas com pessoal” 1.147,5 milhões.



Por sua vez, o sargento António Lima Coelho, da Associação Nacional de Sargentos (ANS), afirmou não ter sido informado de quaisquer negociações, mostrando interesse em perceber “com quem é que a senhora ministra efetivamente” tem falado., sustentou.O cabo-mor Paulo Amaral, presidente da Associação de Praças (AP), exprimiu igualmente “estranheza e estupefação”:

