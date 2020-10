Orçamento do Estado. PAN abstém-se na votação na generalidade

Em conferência de imprensa, a líder parlamentar do PAN, Inês Sousa Real, elencou o que descreveu como compromissos já assumidos pelo Governo de António Costa perante o partido.



"O PAN não só conseguiu consequências relativamente ao que ficou inscrito no Orçamento de 2020, como a calendarização muito concreta da execução destas medidas, como conseguimos já trabalhar no sentido de garantir que o Orçamento para 2021 que entrou no Parlamento não será o mesmo que vai sair da discussão em especialidade", afirmou.



Com a abstenção dos três deputados do Pessoas-Animais-Natureza, à semelhança do que anunciou na sexta-feira o PCP, o Governo precisa de mais duas abstenções para garantir que o documento é viabilizado na primeira votação.