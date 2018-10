Orçamento do Estado para 2019 aprovado na generalidade

Cristina Sambado - RTP30 Out, 2018, 18:33 / atualizado em 30 Out, 2018, 19:09 | Política

Foram também aprovadas as Grandes Opções do Plano para o próximo ano, com a mesma distribuição de votos.





O ministro do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Vieira da Silva, que representou o Governo no encerramento do debate, recordou que o documento aprovado pelo PS, PCP, Bloco de Esquerda, Verdes e PAN mostra ao PSD e ao CDS-PP que “afinal havia outro caminho e havia uma alternativa aos dogmas da direita mais ou menos unida”.



“O país tem uma oposição em estado de negação. A oposição insiste em negar a realidade do país e a realidade do Orçamento (…) A rejeição pela maioria dos deputados do vosso programa e do vosso governo. E a livre escolha pela clara maioria deste Parlamento de um outro programa de um outro governo. Por vezes parece que ainda hoje, três anos depois, essa simples normalidade democrática continua a perturbar os partidos e os deputados da oposição”, frisou o governante. Apesar de admitir “dificuldades e riscos”, o ministro garantiu que “este não é um Orçamento de clientelas”.



Vieira da Silva deixou ainda a garantia de que “este não é um Orçamento de clientelas, é um Orçamento construído para a maioria dos trabalhadores que hoje têm mais emprego, menos desemprego e que assim queremos que continue. É um orçamento construído para a maioria, a totalidade dos pensionistas, que deixou de ter cortes e que passou, e continua a ter aumentos nas pensões. É para os mais frágeis que têm mais proteção social, como as crianças ou as pessoas com deficiência (…) E é para elas e para eles que este Orçamento foi construído e será executado, mesmo com todas as vozes do desastre anunciado e todos os anos adiado. Este é um Orçamento dos que acreditam”.





Em mais uma crítica aos partidos da direita, o ministro recordou que “Portugal cresceu mais e melhor” e que “esta legislatura chegará ao fim com mais 380 mil postos de trabalho, com o salário mínimo mais alto”.



"É construído para a maioria dos trabalhadores que hoje têm mais emprego e menos desemprego e que assim queremos que continuem. É para a maioria, a totalidade dos pensionistas, que deixou de ter cortes e que passou e continua a ter aumentos de pensões. É para os mais frágeis que têm mais proteção social como as crianças ou as pessoas com deficiência", acrescentou.

PSD cola Orçamento de Costa aos de Sócrates

Fernando Negrão, líder da bancada parlamentar do PSD, deixou várias críticas a António Costa, Jerónimo de Sousa e a Catarina Martins.



Negrão salientou que “em ano eleitoral vale tudo” e comparou o Orçamento do Estado para 2019 com o de 2009 de José Sócrates, quando o ex-primeiro-ministro “baixou o IVA, anunciou grandes obras públicas, e meses depois estava a tirar tudo o que tinha prometido: aumentou o IVA, congelou pensões, cortou salários, porque a crise estava a chegar a Portugal”.



“Este modo socialista de fazer as coisas é normalmente acompanhado de uma frase que cito: Nunca houve tanta transparência nas contas públicas portuguesas — Disse-o Sócrates em 2010 e di-lo hoje António Costa”.



O presidente da bancada parlamentar do PSD recordou o peso dos dividendos do Banco de Portugal e da Caixa Geral de Depósitos no financiamento de medidas.



Fernando Negrão recordou que Portugal “tem a terceira maior dívida da Europa e o segundo défice mais elevado”.



Aos partidos da esquerda, Fernando Negrão lembra que este é o Orçamento do Estado também do BE e do PCP, onde “todos reclamam as suas vitórias no texto final”, sendo o eleitoralismo repartido pelos três.



Para Negrão, neste “jogo de sombras”, o primeiro-ministro aparece a controlar “o teatro de marionetas”, julgando que, dessa forma, consegue manipular os portugueses.



“Este é um Orçamento fake, é um Orçamento falso“, concluiu.

PS ataca direita parlamentar

Carlos César, líder da bancada parlamentar socialista, centrou o seu discurso num ataque ao PSD e ao CDS-PP e acrescentou que o PS “apreciará em liberdade” as propostas que vão surgir durante o debate na especialidade.



O líder da bancada socialista recordou que “este Orçamento era tido como impossível, segundo os vaticínios fúnebres do CDS e do PSD”.







“Diz a oposição que Portugal tem um dos mais baixos crescimentos. Porém, em 2015 a Irlanda cresceu 14 vezes mais que Portugal e no próximo não chegará ao dobro”, afirmou Carlos César.





"Dentro de poucos minutos, será aprovado o quarto e último Orçamento de Estado desta legislatura. Acontecerá o que era tido como 'impossível', segundo os vaticínios fúnebres do CDS e do PSD - mas que, felizmente, se tornou possível graças ao entendimento alcançado entre o PS e os partidos que apoiaram a investidura do Governo", afirmou, aqui, numa alusão elogiosa ao Bloco de Esquerda, PCP e PEV.



Carlos César recordou que em três anos, "os portugueses recuperaram benefícios, as empresas ganharam confiança e energia, o desequilíbrio orçamental foi corrigido, o país ganhou sustentabilidade e recuperou prestígio no plano europeu e no plano internacional". “Temos procurado introduzir sustentabilidade financeira económica e social”, frisou o deputado socialista.



Segundo Carlos César, "no conjunto desta legislatura, em cada hora que passa são criados, em média 11 novos postos de trabalho".



"Orgulhamo-nos também do que o novo líder do PSD chama depreciativamente quando não pede menos impostos e mais despesas - o bodo aos pobres e aos ricos", acrescentou.



Para Carlos César, ao longo dos últimos três anos, o Executivo e o PS seguiram uma "trajetória do défice e da dívida pública que reduza encargos e propicie margens para gestão futura".



"Neste caso - como, aliás, em outros - com e apesar da resistência ativa dos nossos parceiros partidários", afirmou, agora, neste caso, numa referência crítica às reservas sobre orientação macroeconómica levantadas habitualmente por comunistas e bloquistas.



Em relação às questões que necessitam de ser trabalhadas com o BE e PCP, Carlos César enunciou os “encargos das famílias no acesso à saúde e referiu-se aos níveis de insucesso escolar e na necessidade de avançar de “forma mais efetiva” na execução do programa de regularização dos precários. BE não esquece aumento da Função Pública

A coordenadora do Bloco de Esquerda, Catarina Martins, anunciou que vai propor, em sede de especialidade, a criação de “um complemento de pensão que compense a aplicação do fator de sustentabilidade na pensão de quem tanto trabalhou e descontou”.



"O mais flagrante será o caso de quem começou a trabalhar ainda criança e que, com as regras criadas pelo ex-ministro do CDS Mota Soares para a reforma antecipada, sofreu enormes penalizações, isto apesar de ter 46, 48, 50 anos de descontos. Não poderemos, ao menos nestes casos, senhor primeiro-ministro, encontrar um mecanismo de correção da injustiça", apelou. “Não abdicamos da decisão sobre a concretização das normas orçamentais e, sempre que a julgarmos contrária ao acordado e votado, o Bloco não deixará de trazer os decretos-lei à apreciação parlamentar“.



“Registamos que o Governo decidiu retirar do debate os salários e carreiras dos trabalhadores do Estado, remetendo todas as decisões para a negociação com os sindicatos e para decretos-lei. Defendemos a negociação coletiva – lutámos para que existisse -, mas não abdicamos da decisão sobre a concretização das normas orçamentais e, sempre que julgarmos contrária ao acordado e votado, o Bloco não deixará de trazer os decretos-lei à apreciação parlamentar”, frisou Catarina Martins.



No seu discurso, Catarina Martins lançou várias críticas ao ministro das Finanças e à prioridade dada ao défice, mas também não esqueceu a direita que acusa de “estar amarrada a um programa económico derrotado” e de “decidir fugir do debate orçamental para uma sopa de casos e frases desconexas”.



“Nem uma linha de projeto para o país. PSD e CDS exigem que o orçamento tenha mais despesa porque é autoritário e menos despesa porque é eleitoralista”, acrescentou.



A líder bloquista avisa que “podemos fazer melhor, não desistimos de o fazer”.



CDS fala em OE de “aparências”

“Trata-se de um Orçamento de aparências, enganos e ilusões, que é um logro onde quase nada é o que parece”, acrescentou a vice-presidente do CDS e da bancada parlamentar. A deputada centrista fez ainda mais uma crítica a António Costa, acusando o primeiro-ministro de ter "vergonha de o debater e preferiu o silêncio à defesa das suas escolhas".









Para Cecília Meireles, “este OE não se preocupa com nada que tenha a ver com o futuro”, disse. “Votamos contra”.



“Porque sabemos que Portugal merece mais votaremos contra este Orçamento”, rematou.

PCP deixa recados na especialidade

Jerónimo de Sousa, secretário-geral do PCP, reconheceu, por sua vez, os “importantes avanços e progressos na reposição de direitos e nas condições de vida dos portugueses”.



“Este não foi ainda o tempo da resposta à cabal solução dos problemas nacionais e dos portugueses, nem na atual proposta de debate do Orçamento para 2019 está moldada com tal propósito”, avançou.



O secretário-geral do PCP elencou uma série de medidas entre elas o aumento extraordinário de pensões já em janeiro de 2019. Entre as propostas para a especialidade, os comunistas querem “novos passos da derrama estadual” paga pelas empresas e uma “efetiva redução da fatura energética”.



Jerónimo de Sousa deixou também um caderno de encargos para a especialidade nomeadamente no IRS, na "taxação do grande capital" e no alargamento do abono de família, das prestações para a deficiência bem como a redução da fatura energética para famílias e empresas.

Verdes votam a favor

Heloísa Apolónia, deputada pelo PEV, confirmou o voto a favor do OE, mas deixou claro que “há ainda muito para trabalhar de modo a melhorar o Orçamento”.



"Os Verdes" criticam a “obsessão do Governo com o défice”, depois de Mário Centeno ter reiterado que a derrapagem orçamental será de 0,2 por cento do PIB. “E qual é o problema se for de 0,5 por cento ou outro valor?”, questiona.



“Por que razão se recusa desenvolvimento neste país por causa de números estanques do défice?”, sublinha, depois de ter insistido que “é preciso mais investimento na ferrovia”, tanto em material circulante como em trabalhadores.



“Há investimentos que não podem continuar na gaveta”, frisa.

PAN também

André Silva, deputado do PAN, justificou o acordo do Governo para acabar com a isenção de pagamento de IVA pelos artistas tauromáquicos.





O deputado do PAN valorizou as “justas reposições de rendimentos e as respostas sociais”.



"Não posso deixar de enfatizar a sensibilidade e o humanismo dos membros do Governo e do PS que assumiram o compromisso ético em acabar com a isenção de impostos à indústria tauromáquica, que constituía uma forma encapotada de financiar publicamente este setor, criando uma grosseira distorção fiscal e promovendo uma enorme injustiça tributária", afirmou André Silva.



“Em reconhecimento pela vossa abertura, e porque palavra dada é palavra horada, voltarei a favor”, rematou o único deputado do partido Pessoas-Animais-Natureza.

Imperativo o uso do transporte coletivo

O ministro do Ambiente e da Transição Energética, o segundo membro do Governo a apresentar a proposta na fase final do debate, referiu um investimento em curso nos transportes públicos “sem precedentes”. Matos Fernandes esclareceu ainda que “era impossível antes de abril que as autarquias e as comunidades intermunicipais negociassem com os operadores de transporte um novo modelo de bilhética e sistema tarifário”.



Matos Fernandes frisou que “é necessário baixar os preços dos passes” e acrescentou que um estudo do Instituto Nacional de Estatística revela que não existem famílias com mais de três elementos com passes sociais.



Segundo o governante, a utilização dos transportes públicos é um dos passos para tentar minorar os efeitos das alterações climáticas, estimulando a utilização dos transportes públicos, em vez de carro próprio, sendo importante que os preços dos bilhetes baixem.



“Não podemos ter uma sociedade em que uma família opte por usar transporte individual por este ser mais barato”, afirmou o ministro que garantiu ainda que a redução dos preços dos passes não vão influenciar os restantes apoios que já existem, como por exemplo o passe sub23.

BE espera aprovar “OE bem melhor”

A deputada Mariana Mortágua, do Bloco de Esquerda, aproveitou a última intervenção antes do encerramento para atacar o PSD e o CDS e lamentou que o primeiro-ministro não tivesse participado no debate.



A deputada bloquista acusou a direita de estar “a utilizar os precários, os pobres e os reformados como arma de arremesso contra a maioria parlamentar”.



Em relação ao silêncio de António Costa, que ouviu a intervenção de Mariana Mortágua sorridente e com acenos de concordância, a deputada afirmou: “Escolheu não falar neste debate, era preferível que fosse de outra forma. Mas uma coisa é certa, no que depender do Bloco, estaremos aqui no dia 29 para votar um Orçamento bem melhor do que o que temos hoje. Há muito trabalho pela frente”.

A estreia de Graça Fonseca

Graça Fonseca, ministra da Cultura, que tomou posse na remodelação governamental de outubro, foi o primeiro membro do Governo a falar durante a tarde, numa intervenção que não estava prevista. A titular da pasta da Cultura recordou que o Executivo liderado por Pedro Passos Coelho “cortou 35 por cento no OE ao longo do mandato. Nesta legislatura aumentou 38 por cento e aumenta 35 por cento face a 2018”.



Graça Fonseca destaca ainda que há também “mais apoios às artes e criação artísticas”.



"A proposta do Governo representa uma melhoria face ao que atualmente existe. Temos estado a ouvir várias intervenções [políticas] e agentes do setor. Eu própria irei reunir com alguns durante esta fase. Esta é já uma melhoria e o resto discutiremos em sede de especialidade", começou por responder a titular da pasta da Cultura.



Em relação à descida do IVA em alguns espetáculos culturais, e numa resposta à deputada Vânia Dias da Silva do CDS, que acusou o Governo de baixar o “IVA a gosto” porque “exclui espetáculos ao ar livre, em recintos móveis e exclui a tauromaquia”



A ministra da Cultura frisa que o imposto se vai manter nos 13 por cento porque “não é uma questão de gosto, é de civilização e manteremos como está”.

PAN elogia abertura do Governo

André Silva, o único deputado do PAN, frisou que "a diversidade e pluralidade na política acrescentam resiliência às soluções governativas e às propostas negociadas, nomeadamente em sede de orçamento", no debate parlamentar sobre o OE2019.



"Por tal é de valorizar, uma vez mais, a abertura do Governo em negociar e debater várias medidas com o PAN. E nessa perspetiva este orçamento segue na linha dos anteriormente negociados e aprovados", elogiou.



Contudo, "há muito a fazer para melhorar esta proposta de OE e, não obstante o que já foi alcançado pelo PAN", André Silva prometeu "continuar a trabalhar com o Governo em sede de especialidade".



"Mesmo não tendo o PAN um acordo de governação, cremos que o nosso papel é de acrescentar valor ao OE com medidas concretas e realistas em sede de especialidade", disse.

PS abriu o debate à tarde

Coube à deputada socialista Edite Estrela a abertura do debate no período da tarde. Afirmou que “ao contrário do que aconteceu com o Governo de direita (PSD/CDS-PP), subiu o que devia subir e baixou o que devia baixar. Portugal está melhor e s portuguesas e os portugueses vivem hoje muito melhor. Bons resultados que causam azia e mal-estar geral ao PSD e ao CDS”.



Também o deputado comunista António Filipe resumiu que "o que mais facilmente se pode retirar deste debate até agora é que o PSD e o CDS não se entendem e que a irritação gongórica que transparece das suas intervenções não permite disfarçar a mais completa desorientação".



"Entre a orgia eleitoralista a que aludiu o deputado Adão Silva e a austeridade infinita a que se referiu o deputado Carlos Silva, as intervenções do PSD dizem pouco sobre o OE, mas dizem muito sobre o estado do PSD. Já o CDS, após doutas apreciações sobre a expressão facial do primeiro-ministro, entrou a acelerar a fundo com a gasolina, a propósito do ISP, para acabar encostado à berma com os pneus em baixo e ter de rebocara o debate com a recuperação apressada dos lugares-comuns do discurso securitário", acrescentou.



Durante a manhã, o debate foi dominado pelas medidas de investimento para o interior do país.



O debate da proposta de Orçamento do Estado para 2019 começou na segunda-feira, com o ministro das Finanças a anunciar uma redução no Imposto Sobre os Produtos Petrolíferos.



Segue-se agora a discussão na especialidade, com a audição de ministros e a apresentação de propostas de alteração. A votação final global acontece a 29 de novembro.



