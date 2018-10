Orçamento do Estado prevê duas taxas de IVA para a cultura

A Associação Portuguesa de Promotores de Espetáculos, Festivais e Eventos diz-se estupefacta e fala em discriminação tendo também em conta as poucas estruturas fixas no interior do país.



Os promotores salientam que, a avançar, a lei está, na prática, a dar IVAs diferentes para o mesmo artista ou evento cultural, dependendo do sítio onde acontecer a atuação.



Ou seja, Pagam, por exemplo, 13% de IVA no Jardim de Serralves ou Palácio de Queluz e seis por cento se for no Multiusos de Gondomar ou no Campo Pequeno.



Os promotores acreditavam tratar-se de um erro técnico mas o Governo já confirmou a aplicação de taxas distintas.