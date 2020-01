Orçamento do Estado tem aprovação segura com reticências da oposição

No debate de quinta-feira na Assembleia da República, o primeiro-ministro António Costa voltou a referir que esta é a melhor proposta de sempre.Apesar das críticas da direita e também da esquerda, o primeiro-ministro definiu prioridades e fixou objetivos, mostrando abertura a algumas das medidas dos partidos à esquerda, como conta o jornalista João Vasco.Perante o documento que é uma proposta para as contas do Estado, a deputada do CDS Cecília Meireles, diz que fez o teste dos números.

O primeiro-ministro respondeu nestes termos à deputada centrista.

O debate prossegue esta sexta-feira com o ministro das Finanças a reabrir o debate sobre as propostas de orçamento.O encerramento está a cargo do ministro das Finanças.O Partido Livre esteve reunido na última noite para decidir qual o sentido de voto no Orçamento de Estado.Na mesma reunião pode ter sido discutida a confiança política do partido na única deputada Joacine Katar Moreira.Não são conhecidos os resultados desta reunião.Esta sexta-feira terá lugar uma sessão da Assembleia do Livre.Em debate vai estar uma resolução crítica sobre o comportamento político de Joacine Katar Moreira.