"Ordem dos Médicos não existe para fiscalizar o Estado", afirma António Costa

Foto: Lusa

É com alguma irritação que o primeiro-ministro reage à questão a mais um relatório apresentado pela Ordem dos Médicos alegando incompetência por parte do Estado, na questão do lar de Reguengos de Monsaraz.

António Costa, na entrevista dada ao Expresso afirma que a Ordem dos Médicos “não tem competência legal” e diz mesmo que a “Ordem dos Médicos não existe para fiscalizar o Estado”.



O novo relatório concluiu que os idosos foram deixados ao abandono no lar, desidratados e sem medicação.



Sobre este lar o primeiro-ministro diz que fica à espera dos resultados dos inquéritos do Ministério Público e da Inspeção Geral de Saúde, entidades oficiais e legais para apurarem o que realmente aconteceu neste serviço.



O jornal Expresso divulgou ainda este sábado que as equipas conjuntas da Saúde e da Segurança Social já fiscalizaram cerca de 500 lares no Alentejo e a maioria não tem condições para garantir as normas da Direção-Geral da Saúde para a pandemia.