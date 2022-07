Os fundamentos do Chega para apresentar a moção de censura

O PCP vai votar contra a moção de censura ao governo apresentada pelo Chega e a Iniciativa Liberal vai abster-se. São estas as declarações de voto conhecidas, na véspera do debate no parlamento.



Numa nota divulgada, o grupo parlamentar do PCP considera que a moção de censura não propõe soluções para o país.



O líder parlamentar da Iniciativa Liberal justifica a abstenção com o facto de a moção de censura do Chega ser inconsequente, apesar de considerar que há muito para criticar na ação do governo.



A moção de censura do Chega vai ser debatida e votada amanhã, passando a interpelação do PCP sobre política geral para quinta-feira.





A jornalista Madalena Salema descreve o que está na origem desta moção de censura.