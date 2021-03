Ovar. Salvador Malheiro diz que não é o momento para anunciar recandidatura

DR

O vice-presidente do PSD Salvador Malheiro, autarca de Ovar, ouvido pela jornalista Natércia Simões, esclarece que este não é momento para anunciar uma recandidatura, sublinhando que não foi essa a estratégia acertada com a direção do partido.