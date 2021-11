Pacote anticorrupção aprovado por unanimidade no Parlamento

Uma das principais alterações diz respeito a uma pena acessória de proibição de eleição ou nomeação para cargo político entre dois e dez anos, quando o crime for praticado "com flagrante desvio ou abuso da função ou com grave violação dos deveres que lhe são inerentes", ou a pessoa "revelar indignidade no exercício do cargo".



O Parlamento aprovou também, por unanimidade, um texto acordado pelos partidos relativo à criminalização do enriquecimento injustificado.



A lei passa a obrigar os políticos e altos cargos públicos a explicar aumentos de património acima de 33 mil euros.



Foi a forma encontrada pelos deputados para contornar os chumbos do Tribunal Constitucional.



O Presidente irá agora decidir se promulga estas leis, se veta ou se envia para o Tribunal Constitucional.