PAN acusa Centeno de não conseguir "despir a camisola do PS"

A líder do PAN criticou as "portas giratórias" que permitem governantes "darem o salto" para cargos que possam ter funções de fiscalização das próprias políticas públicas, por considerar que comprometem "a integridade e o dever do Banco de Portugal" que "tem de ter equidistância face às políticas do Governo".



Inês Sousa Real disse que Mário Centeno deve "ponderar se tens as condições para a continuidade no cargo" porque defende que "não reúne neste momento a equidistância e independência que se exige a um governador do Banco de Portugal".