PAN afirma-se como "único" partido a defender mundo rural e critica CAP

"A CAP ataca o único partido que tem defendido verdadeiramente a agricultura e o mundo rural", afirmou Inês Sousa Real, junto à Base Aérea n.º 6, no Montijo, distrito de Setúbal.

A dirigente do Pessoas-Animais-Natureza (PAN) foi questionada à margem de uma ação de campanha contra a construção do Aeroporto do Montijo, sobre o apelo da CAP para a rejeição ao voto no PS e noutros partidos que admitam coligar-se com o PAN para formar governo, na sequência das eleições legislativas de 30 de janeiro.

"A CAP, mais uma vez, vem defender os grandes interesses económicos, seja o `lobby` da tauromaquia, seja as empresas que estão a explorar de forma intensiva e superintensiva o nosso território", acusou.

Para a porta-voz do PAN, a confederação está "ao lado de tudo, menos dos pequenos e médios agricultores", pois estes "têm atravessado por tantas dificuldades e têm sido sistematicamente esquecidos" pelo Ministério da Agricultura.

Os pequenos e médios agricultores "sabem que contam com o PAN para defender uma nova era na agricultura, uma era responsável e sustentável", sustentou, defendendo que "é preciso apoiar" os homens da terra "na gestão dos `habitats` e dos ecossistemas".

A dirigente do PAN argumentou que "reduzir o mundo rural" aos setores da tauromaquia e da caça "é insultuoso para todos" os pequenos agricultores e para os que "têm boas práticas agrícolas".

Sublinhando que o seu partido continua a ser alvo deste "tipo de ataques", por "afrontar interesses" dos grandes grupos económicos, Inês Sousa Real realçou que o apelo da CAP "só demonstra que o PAN está no caminho certo".

"Estas acusações só nos dão mais destaque", insistiu, sustentando que a CAP "não tem capacidade para representar os pequenos agricultores", uma vez que quem os representa "tem que ter a consciência do que é o maior desafio" do planeta.

A líder do PAN avisou que o partido que estiver em condições de formar Governo, após as legislativas, terá que "estar alinhado com os valores do século XXI" para ganhar o seu apoio.

Instada a comentar declarações de Manuel Alegre, que recusou um governo PS com apoio parlamentar do PAN, Sousa Real considerou que o histórico socialista "tem que se atualizar".

A líder do Pessoas-Animais-Natureza aconselhou ainda Manuel Alegre a "conformar-se com o salto geracional que existe em termos de sensibilidade para com todas as formas de vida e para com o planeta".

Sobre as críticas ao PAN vindos de outros partidos, Inês Sousa Real frisou que "estes ataques só revelam" que os seus autores se sentem "ameaçados com uma força política emergente e uma força política que dá voz às gerações presentes e futuras".