Foto: António Pedro Santos - Lusa

O cabeça-de-lista do PAN às Europeias repetiu o célebre mergulho de Marcelo Rebelo de Sousa no Tejo nas autárquicas de 1989. Pedro Fidalgo Marques quis mostrar o que não foi feito em 35 anos pela conservação do rio e voltou a apelar a uma maior proteção das águas fluviais do país.