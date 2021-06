PAN apresentou Manuela Gonzaga como candidata à câmara de Lisboa

A dirigente do PAN tinha tentado concorrer às eleições presidenciais de 2016, com o apoio do partido, mas, na altura, não conseguiu recolher assinaturas suficientes.



Agora promete levar mudanças profundas para a autarquia da capital.



Manuela Gonzaga aponta falhas de gestão a Fernando Medina nos temas ambientais e no urbanismo.