PAN avisa que sentido de voto no OE2024 está "em aberto"

Lusa

"Que o Governo não se feche na sua maioria absoluta e que seja de facto dialogante com as forças da oposição", disse, no final de uma audiência, em Belém, com o Presidente da República, que continua a receber os partidos com assento parlamentar a propósito da apresentação do Orçamento do Estado para o próximo ano.



De acordo com a líder do PAN, é ao Executivo de António Costa que cabe decidir sobre quem será mais "penalizado" pela carga fiscal presente no documento, assinalando que "o ónus neste momento está do lado do Governo".



Entre as principais preocupações de Inês de Sousa Real está a "crise habitacional", com a deputada a defender mais medidas de apoio às famílias e uma maior disponibilidade da banca para "ajudar" a fazer face à situação de muitos portugueses.



O PAN pede ainda medidas de "transição energética e climática", uma "fiscalidade verde" que vá ao encontro da taxação das empresas que "mais lucram e que mais poluem" e a aceitação de propostas como o passe de transportes públicos gratuito para os menores de 25 anos.



A proposta de Orçamento do Estado para 2024 tem a votação final global marcada para 29 de novembro.