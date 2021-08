PAN concorre a 43 câmaras e 69 juntas de freguesia

Numa nota enviada à comunicação social, lê-se que "o PAN tem candidaturas em 44 assembleias municipais, 43 câmaras municipais, 69 juntas de freguesia, com e sem coligações".

O partido concorrerá coligado a outros partidos em três municípios: Aveiro (com a "Coligação Viva Aveiro" com o PS), Cascais (sob o lema "Todos Por Cascais", com PS e Livre) e na Madeira ("Coligação Confiança" que junta PAN, PS, BE, MPT, PDR e Nós, Cidadãos!).

No comunicado, o PAN destaca ainda que concorre "com um candidato independente à Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia" e que conta com 13 mulheres cabeças de lista às câmaras municipais.

Nas autárquicas de 2017, o partido agora liderado por Inês Sousa Real concorreu a 32 dos 308 municípios do país e a 26 das 3.092 freguesias, verificando-se agora um aumento do número de candidaturas.

Na segunda-feira foi o último dia para a entrega das listas de candidatos às eleições autárquicas marcadas para 26 de setembro.

Em Portugal há 308 municípios (278 no continente, 19 nos Açores e 11 na Madeira) e 3.092 juntas de freguesia (2.882 no continente, 156 nos Açores e 54 na Madeira).