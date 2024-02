PAN considera que democracia está em crise com instabilidade política

A porta voz do PAN considera que democracia está em crise com a instabilidade política que o país vive. Inês Sousa Real apresentou hoje o programa eleitoral.

Foi coordenado por Paulo Vieira de Castro, candidato do partido pelo circulo da Europa.



Na Educação, o PAN quer alargar a "rede de creches públicas até 2026".



Em matéria de habitação, o partido propõe "reduzir significativamente o IRS dos senhorios".



Já no que toca ao combate à corrupção, a porta-voz do partido aproveitou a ocasião para criticar a Procuradoria Geral da República com "despachos que não dão em nada".