PAN defende que impacto económico não se pode sobrepor a medidas de prevenção

"É preciso sermos mais rápidos do que o vírus. É importante atuarmos de uma forma mais célere e em várias áreas, nomeadamente na informação", disse André Silva aos jornalistas no final da reunião com o primeiro-ministro, António Costa, que está a receber os partidos.

Na perspetiva do PAN, "devem existir medidas ambiciosas, corajosas, porventura mais difíceis, mas neste momento o que está em causa é uma situação de saúde pública que pode agravar muito nos próximos meses, nas próximas semanas".

"Temos que ser corajosos nos próximos dias, tomar medidas e o PAN estará ao lado dessas medidas e ao lado do Governo, se assim o entender", garantiu.

Para André Silva, "as situações de impacto económico não se podem sobrepor a medidas de prevenção que sejam mais ambiciosas".

"É verdade que estas medidas que propomos e que o senhor primeiro-ministro irá anunciar são medidas que podem ter impacto na economia, mas primeiro têm que estar as pessoas", defendeu.

O deputado do PAN escusou-se a fazer "qualquer confirmação de qualquer medida", quando questionado sobre a decisão de encerrar as escolas já a partir de segunda-feira.

"De uma forma geral nós estamos solidários e acompanhamos as medidas a adotar. Caso seja necessário fazer uma revisão orçamental, [o Governo] contará com o PAN neste momento de emergência", garantiu.

Para André Silva, "existem determinados locais que não podem encerrar, mas devem reduzir significativamente o fluxo de pessoas que recebem", devendo haver um "controlo da entrada das pessoas em centros comerciais, restaurantes, para que eles não encerrem. mas possam ter menos pessoas".