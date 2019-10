PAN elege três deputadas e considera ser um partido "feminista"

A partir de agora há mais três deputadas do PAN no Parlamento, para além de André Silva.



O PAN conseguiu um grupo parlamentar, quadruplicou o resultado de 2015 e André Silva fala numa consolidação de resultados de um partido que se afirma.



Mas os resultados do PAN não são a única vitória para o PAN, garante André Silva. André Silva é o único homem no grupo parlamentar do PAN.



Fica agora acompanhado de Bebiana Cunha eleita pelo círculo do Porto, Inês Sousa Real pelo de Lisboa, e Cristina Rodrigues por Setúbal.