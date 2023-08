PAN espera que PS não se limite a reconfirmar pacote da habitação vetado por Marcelo

Apesar de reconhecer algumas virtualidades ao diploma, razão pela qual o PAN se absteve, Inês Sousa Real diz que o pacote peca por uma desproporcionalidade, chamando de pacote “+ ilusão”, num trocadilho com a expressão do governo “+ Habitação”.



A líder do PAN quer que o PS vá ao encontro das reais necessidades do país e que acolha várias propostas que foram apresentadas. Critica ainda a falta de uma visão de médio e longo prazo do Governo e pede que a resposta ao problema da habitação não seja feita à custa de um simplex urbanístico.