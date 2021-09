PAN espera reforçar presença na Assembleia Municipal no Porto

"Estes primeiros resultados indiciam que muito dificilmente o PAN chegará ao executivo municipal. No entanto, só quando começarem a fechar as freguesias, nomeadamente as maiores, é que poderemos também tirar as nossas conclusões", afirmou hoje Bebiana Cunha.

A candidata falava à Lusa, na sede do partido no Porto, depois de serem conhecidas as projeções das televisões, que dão ao PAN um resultado máximo de 4%, ficando aquém da eleição de um vereador.

Para a candidata, "é muito importante ter uma presença no executivo municipal", mas "não menos importante é uma presença numa Assembleia Municipal, ainda para mais se essa presença for reforçada no número de pessoas".

Bebiana Cunha foi a única deputada municipal do partido no Porto nos últimos quatro anos.

A cabeça de lista referiu que "é uma ambição muito grande do PAN poder ter um representante no executivo municipal".

"Sabemos bem que é a forma mais direta de participarmos na gestão da cidade e podermos contribuir para as decisões que são tomadas, ou fazer oposição de forma mais direta na discussão que acontece sempre primeiro no órgão executivo, e onde chegam sempre primeiro os documentos, onde são discutidos com maior profundidade", assinalou.

Os resultados apontados pelas projeções ficam aquém das expectativas: "Poderá não ser tanto como gostaríamos ou como esperávamos, mas isso não nos inibirá de trabalhar para alcançarmos os nossos objetivos".

À presidência da Câmara do Porto concorrem Rui Moreira (movimento independente "Rui Moreira: Aqui há Porto" - apoiado por IL, CDS, Nós, Cidadãos!, MAIS), Tiago Barbosa Ribeiro (PS), Vladimiro Feliz (PSD), Ilda Figueiredo (CDU), Sérgio Aires (BE), Bebiana Cunha (PAN), António Fonseca (Chega), Diogo Araújo Dantas (PPM), André Eira (Volt Portugal), Bruno Rebelo (Ergue-te) e Diamantino Raposinho (Livre).

As projeções das televisões divulgadas às 21:00 dão a eleição de Rui Moreira para um terceiro e último mandato à frente da autarquia.