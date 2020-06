PAN fala de processo de "individualização" do eurodeputado Francisco Guerreiro

André Silva fala de "profunda desilusão" com a saída do eurodeputado Francisco Guerreiro do PAN, falando de uma "individualização" da atuação do eurodeputado. O partido contesta os argumentos de Francisco Guerreiro e diz que estão "defraudados" os compromissos com o eleitorado que levaram à eleição do eurodeputado.