PAN fala de "resultado mau para a democracia"

Foto: José Sena Goulão - Lusa

O PAN assume o "mau resultado" nestas eleições legislativas e considera que este foi também "um resultado mau para a democracia". O partido garante, no entanto, que "seja com uma deputada, seja com um grupo parlamentar", continuará a trabalhar com o mesmo afinco.