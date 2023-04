PAN. Inês Sousa Real recandidata-se "porque há trabalho a fazer"

Em entrevista ao 360 na RTP, Inês de Sousa Real afirmou ter acompanhado com "alguma estupefação" as últimas revelações sobre uma reunião de deputados do PS com a CEO da TAP, falando em "contornos obscuros" e considerando que o caso "não credibiliza em nada as instituições nem o próprio Parlamento, nem o próprio Governo".